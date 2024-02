Polypipe Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmungslage der Anleger zu Genuit war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Genuit. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genuit-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 330,16 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 406,5 GBP liegt deutlich darüber (Unterschied +23,12 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis auch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (397,96 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+2,15 Prozent). Daraus ergibt sich eine andere Bewertung der Genuit-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine Bewertung der Genuit-Aktie als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genuit-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.

Im fundamentalen Bereich weist Genuit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,93 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauprodukte" von 37 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält.