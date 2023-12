Polypipe Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dividendenrendite von Genuit beträgt 4,22 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent in der Bauprodukte-Branche. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält die Genuit-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten bewerten die Genuit-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, doch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 360 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -9,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Genuit-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 305,87 GBP, während der Aktienkurs bei 399 GBP liegt, was einer Abweichung von +30,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 314,27 GBP, was einer Abweichung von +26,96 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Genuit betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Genuit diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Genuit-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, Analystenbewertung, technische Analyse und Anlegerstimmung mit einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung eingeschätzt wird.