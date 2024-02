Polyphor Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Spexis wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,8, was einem Abstand von 99 Prozent zum Branchen-KGV von 78,44 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Spexis im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,22 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,22 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Aktienkurs von Spexis erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,38 Prozent, was eine Unterperformance von 81,58 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 1,15 Prozent, und Spexis liegt aktuell 81,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung rund um Spexis. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend positiv besprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie von Spexis als angemessen bewertet und erhält das Rating "Gut".