Polynovo Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der letzten 7 Tage für die Polynovo-Aktie beträgt 37, was zu einer Neutral-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 32,67 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Polynovo.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Polynovo eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gleitender Durchschnittskurs der Polynovo von 1,48 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,925 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 1,67 AUD im "Gut"-Bereich, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.