Polynovo Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Polynovo-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 45,95, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI-Wert für 25 Tage liegt mit 34 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Polynovo in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch unauffällig, weshalb Polynovo eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion häufig von negativen Themen dominiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Polynovo-Aktie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Polynovo-Aktie mit 1,615 AUD aktuell +12,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,86 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Polynovo-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie dem Anleger-Sentiment.