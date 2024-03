Polynovo Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Polynovo auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Polynovo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Polynovo-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Polynovo belaufen sich auf 1,56 AUD, während der aktuelle Kurs bei 2,33 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +49,36 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 1,94 AUD, was einem Abstand von +20,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von Polynovo. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Polynovo, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Polynovo positiv verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu positiven Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Insgesamt erhält Polynovo daher in diesem Bereich ein "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse, dass das Polynovo-Wertpapier insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung für den RSI, einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den gleitenden Durchschnittskursen und einer "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment bewertet wird.