Polynovo Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Polynovo liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29 für die Polynovo, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Polynovo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +31,33 Prozent, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,74 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu Polynovo betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Polynovo konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einem "neutral"-Rating führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" auf dieser Stufe führt.