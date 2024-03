Polynovo Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Polynovo in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Polynovo-Aktie diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Polynovo mit 2,49 AUD inzwischen um +29,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +60,65 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Polynovo zeigt einen Wert von 21,62, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 23,83 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Gut" Niveau.