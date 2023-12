Polyfair Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Polyfair-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.048 HKD, was einem Unterschied von -4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 HKD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -4 Prozent. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Polyfair-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was 28,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -3,48 Prozent, und Polyfair liegt aktuell 28,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Polyfair. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Polyfair wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Polyfair als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,56, das insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".