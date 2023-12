Polyfair Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Einschätzung eines Aktienwerts umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat die Aktie von Polyfair in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Industrie-Sektors hat Polyfair im letzten Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 27,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Polyfair überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Polyfair als neutral eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -4 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein neutrales Signal.

Insgesamt erhält die Polyfair-Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Neutral"-Rating.