Polyfair Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Polyfair-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Polyfair.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Polyfair-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was 29,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt und daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -5,55 Prozent, und Polyfair liegt aktuell 30,55 Prozent über diesem Wert.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polyfair bei einem Wert von 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" unter dem Durchschnitt liegt und daher als unterbewertet eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Polyfair liegt bei 0 Prozent, was 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.