Polyfair Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Polyfair beträgt derzeit 18,67 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46 im Bauwesen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Polyfair aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Polyfair bei 38,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Polyfair derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,31% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Polyfair-Aktie über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Polyfair in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".