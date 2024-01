Polyard Petroleum Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Polyard Petroleum wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Polyard Petroleum in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Polyard Petroleum-Aktie sowohl in einem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch in einem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt nahe dem Durchschnitt liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Trendfolgende Indikatoren deuten somit auf ein "Neutral"-Rating hin.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polyard Petroleum mit einem Wert von 6,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig erscheint und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Polyard Petroleum im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".