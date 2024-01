Polyard Petroleum Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Polyard Petroleum bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage und auch hier bewegt sich der RSI für die Polyard Petroleum bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Polyard Petroleum-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt von 50- und 200 Tagen, deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einem stabilen Trend befindet. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Polyard Petroleum eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Polyard Petroleum-Aktie im durchschnittlichen Bereich liegen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.

Insgesamt kann die Polyard Petroleum derzeit mit einem "Neutral"-Rating in Bezug auf verschiedene Aspekte bewertet werden.