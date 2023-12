Polyard Petroleum Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Aus den Daten der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Polyard Petroleum-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,16 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,159 HKD, was einem Unterschied von -0,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, und somit erhält die Polyard Petroleum-Aktie auch für letzteren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse, wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls den Wert 50 aufweist. Insgesamt erhält Polyard Petroleum also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren und die diskutierten Themen ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Polyard Petroleum-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 6,87 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".