Poly Real Estate im Check!

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse zur Bestimmung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Poly Developments And betrachtet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 34,19 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Poly Developments And derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Ähnlich wie beim RSI7 ist Poly Developments And auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,78). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Poly Developments And damit für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Stimmung und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Poly Developments And zeigte bei dieser Analyse interessante Merkmale. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu beobachten ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es konnte eine positive Veränderung identifiziert werden. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Poly Developments And wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Poly Developments And insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Poly Developments And verläuft derzeit bei 11,7 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 9,69 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -17,18 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,44 CNH erreicht. Dies entspricht für die Poly Developments And-Aktie einer aktuellen Differenz von +2,65 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".