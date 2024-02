Poly Real Estate Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Poly Developments And-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Poly Developments And-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,49, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,75, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Poly Developments And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,08 CNH. Der letzte Schlusskurs (10,09 CNH) weicht somit -16,47 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch einen anderen Wert (9,53 CNH), bei dem der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,88 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Poly Developments And-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger ist überwiegend negativ eingestellt gegenüber Poly Developments And. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen vor allem von negativen Themen geprägt, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Poly Developments And daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Poly Developments And von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Poly Developments And weist eine Veränderung zum Negativen auf, entsprechend erhalten wir für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".