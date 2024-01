Poly Real Estate Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Diskussionen über Poly Developments And auf sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung und Bewertung des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen in den Kommentaren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte. Darüber hinaus ergaben sieben Handelssignale ein eindeutiges Bild von 0 Gut- und 7 Schlecht-Signalen, was zu einer negativen Einstufung der Aktie führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt, dass Poly Developments And überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 56,94, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Poly Developments And-Aktie aufgrund des deutlichen Unterschieds zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Abwärtstrend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Poly Developments And eine Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.