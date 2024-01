Poly Real Estate Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmungslage bei Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an sieben Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen über das Unternehmen Poly Developments And. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Poly Developments And liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 63,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 61,77 eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Poly Developments And insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Poly Developments And eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Poly Developments And auf 12,79 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,17 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,3 Prozent, und der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 10,38 CNH, was einem Abstand von -11,66 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.