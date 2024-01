Poly Real Estate Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwei Wochen wurde die Poly Developments And-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch 3 konkrete negative Signale herausgefiltert und empfiehlt daher eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Poly Developments And-Aktie beträgt 47, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 63,47 keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit erhält die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Poly Developments And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,89 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,9 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zunimmt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Poly Developments And-Aktie.