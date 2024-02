Poly Real Estate Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Poly Developments And-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Die Anleger bewerten diesen Punkt daher als "Schlecht". Des Weiteren wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat somit an Beachtung verloren, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Poly Developments And liegt bei 43,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

In den sozialen Medien wurde die Poly Developments And in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Zudem wurden 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Poly Developments And derzeit +4,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -17,94 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.