Poly Property Development Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Poly Property Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,08 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -26,11 Prozent vom letzten Schlusskurs von 27,4 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 29,52 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Poly Property Services-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis von 59,47 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Poly Property Services basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zu Poly Property Services waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Zudem konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Poly Property Services aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating.