Poly Property Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) der Poly Property liegt bei 52,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch überverkauft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Situation an. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Poly Property diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine neutrale Stimmung schließen. Insgesamt wird der aktuelle Kurs der Poly Property von 1,55 HKD als "Schlecht" bewertet, basierend auf der charttechnischen Analyse und der Entfernung vom GD200. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -5,49 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Poly Property-Aktie.

