Poly Property Aktie: Da kann man verrückt werden!

Technische Analyse: Die Poly Property-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,79 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,5 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -16,2 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,63 HKD, was einem Abstand von -7,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der Poly Property-Aktie beträgt 55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Poly Property-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es fanden keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen statt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen statt. Dadurch erhält die Poly Property-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".