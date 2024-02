PolyPid Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Polypid wird derzeit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 7,74 USD liegt, während der Aktienkurs bei 6,4 USD liegt, was einer Abweichung von -17,31 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 5,79 USD, was einer Abweichung von +10,54 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie für diesen Zeitraum als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Polypid im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polypid bei 4,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 113,92 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Polypid wurde auch analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Polypid aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Polypid in der technischen Analyse und in Bezug auf die Dividende als "Schlecht" eingestuft wird, während sie im fundamentalen Bereich und hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet wird.