PolyPid Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie von Polypid bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 2,47 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Polypid eine mittlere Aktivität in den Diskussionen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Polypid ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,26 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,97 liegt. Damit gilt die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet und erhält eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Polypid liegt bei 65,33, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "neutral".