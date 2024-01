PolyPid Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Polypid-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,7382 USD und ist damit 13,73 Prozent unter dem GD200 von 8,97 USD. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 einen Kurs von 4,31 USD, was einem Abstand von +79,54 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Polypid haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Auch hier erhält Polypid eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Die Dividendenrendite von Polypid liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental gesehen ist die Polypid-Aktie jedoch günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,26, während das Branchen-KGV bei 104,49 liegt. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie deutlich unterbewertet ist im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör".