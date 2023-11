PolyPeptide Group Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI für Polypeptide liegt bei 70,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage. Der RSI für Polypeptide liegt bei 37, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Polypeptide war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs für Polypeptide beträgt derzeit 20,84 CHF, während der aktuelle Kurs bei 18,84 CHF liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,6 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 18,14 CHF, was zu einem Abstand von +3,86 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung rund um Polypeptide wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Polypeptide war gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher der Aktie von Polypeptide bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.