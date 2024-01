PolyPeptide Group Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "PolyPeptide Group AG":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Polypeptide war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Polypeptide mit 17,49 CHF derzeit -4,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vorangegangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,99 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine gute Ausprägung von 7 für den 7-tägigen Zeitraum, während der RSI25 bei 59,97 liegt und somit für die letzten 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut". Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.