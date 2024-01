PolyPeptide Group Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "PolyPeptide Group AG":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen bezogen sich weder auf positive noch auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Polypeptide. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, ein Indikator aus der technischen Analyse. Die Aktie von Polypeptide erhält eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 42,45 Punkten liegt, als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 60,16 liegt.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität unter Anlegern gab es keine signifikante Tendenz in den letzten 30 Tagen. Daher erhält die Polypeptide-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Polypeptide-Aktie von 16,97 CHF 15,53 Prozent unter dem GD200 (20,09 CHF) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 18,26 CHF auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt.

Zusammenfassend erhält die Polypeptide-Aktie aufgrund der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht".