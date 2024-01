PolyPeptide Group Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "PolyPeptide Group AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. In Bezug auf Polypeptide bewerten wir das Unternehmen anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,62 Punkten, was bedeutet, dass die Polypeptide-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 64,74 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im letzten Monat führt zu dem Ergebnis, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Polypeptide-Aktie in diesen Punkten ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Polypeptide-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 20,11 CHF, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 17,52 CHF liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 18,2 CHF, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Polypeptide in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.