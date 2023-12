Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Orlen-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Bewertungssituation, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 63,08 PLN, während der aktuelle Kurs bei 64,46 PLN liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,19 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 63,63 PLN, was zu einem Abstand von +1,3 Prozent und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orlen liegt bei 18,98, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung rund um die Orlen-Aktie hin. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie von Orlen daher mit "Schlecht" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.