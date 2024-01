Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten Wochen wurde bei Orlen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz konnte in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Orlen daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Orlen-Aktie ein Durchschnitt von 63,17 PLN für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,5 PLN, was einem Unterschied von +3,69 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt (63,63 PLN) wurde analysiert, und auch hier lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,94 Prozent). Daher erhält die Orlen-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Orlen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Orlen-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 23,3, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 44,34, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.