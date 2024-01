Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Orlen-Aktie liegt der RSI bei 22,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls eine Bewertung als "Gut" erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Orlen verläuft aktuell bei 63,14 PLN, was die Aktie mit einer Bewertung als "Neutral" kennzeichnet. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 65,5 PLN beträgt +3,74 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Orlen-Aktie eine Differenz von +2,91 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Orlen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Orlen wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.