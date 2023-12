Pollux Properties Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Pollux Properties basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Pollux Properties insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Pollux Properties-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pollux Properties-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,033 SGD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -17,5 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,03 SGD, was über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Pollux Properties zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Pollux Properties auf Basis der Anlegerstimmung, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.