Pollux Properties Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Pollux Properties-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,04 SGD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,033 SGD deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -17,5 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,03 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, mit einem Plus von 10 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend wird die Pollux Properties-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Pollux Properties keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Anzahl der Beiträge weisen auf signifikante Unterschiede hin. Daher wird das Kriterium für das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien Pollux Properties in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die Themen rund um den Wert wurden als überwiegend neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pollux Properties-Aktie liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pollux Properties-Aktie eine Gesamteinstufung als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.