Pollard Banknote Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung rund um die Aktie von Pollard Banknote ist neutral, trotz überwiegend negativer Kommentare auf sozialen Plattformen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert. In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite bei 0,59 %, was 3,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 300,82, was 966 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Bewertung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die langfristige Einstufung der Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 36 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,77 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung "Gut" für die Aktie von Pollard Banknote.