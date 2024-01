Pollard Banknote Aktie: Nächster Hammer kommt!

Derzeit schüttet Pollard Banknote niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 3,57 Prozentpunkte (0,49 % gegenüber 4,05 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pollard Banknote von 32,62 CAD mit +21,76 Prozent Entfernung vom GD200 (26,79 CAD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 31,24 CAD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von +4,42 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Pollard Banknote-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,46 Prozent erzielt, was 87,75 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,37 Prozent, während Pollard Banknote aktuell 83,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Pollard Banknote wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,19, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Pollard Banknote-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.