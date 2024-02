Pollard Banknote Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Pollard Banknote wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 36 CAD, was einem Aufwärtspotential von 1,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Pollard Banknote also eine "Gut"-Bewertung für diesen Bereich der Analyse.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das aktuelle KGV von Pollard Banknote bei 318,13, was über dem Branchendurchschnitt von 31,25 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Überbewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung bei Pollard Banknote gezeigt. Dies wird anhand der sozialen Medien festgestellt, wo eine Tendenz zu negativen Themen zu erkennen ist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Pollard Banknote daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Pollard Banknote in den letzten 12 Monaten eine Performance von 83,43 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 3,24 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +80,19 Prozent für Pollard Banknote. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,7 Prozent, wobei Pollard Banknote um 88,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.