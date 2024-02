Pollard Banknote Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Im Falle von Pollard Banknote beträgt der 7-Tage-RSI 51,27 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,43 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pollard Banknote 318, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht ergeben sich positive Bewertungen für Pollard Banknote. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 34,35 CAD lag, was einer Steigerung von 21,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 33,49 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (+2,57 Prozent).

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pollard Banknote eine Rendite von 0,49 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Hieraus ergibt sich eine Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".