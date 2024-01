Polizeieinsatz wegen mutmaßlicher Geiselnahme in Ulm

ULM (dts Nachrichtenagentur) - In einer Starbucks-Filiale am Münsterplatz in Ulm soll ein Unbekannter Geiseln in seiner Gewalt haben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend am Freitagabend.Die Rede ist von vier Geiseln. Der Täter soll Waffen bei sich haben, hieß es.Das Polizeipräsidium Ulm hat mitgeteilt, dass derzeit ein polizeilicher Einsatz in der Stadt stattfindet.

Der nördliche Münsterplatz sei abgesperrt. Es wird dazu aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu meiden.

