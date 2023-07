Polizei in Reutlingen: 'Bei uns geht es wirklich rund'

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Die schweren Unwetter in Baden-Württemberg sorgen auch in der Region rund um Reutlingen für unzählige Einsätze von Polizei und Feuerwehr. "Bei uns geht es wirklich rund", sagte ein Polizist am Dienstagabend in Reutlingen. Tote seien bisher nicht gemeldet worden. Es gebe aber wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. "Aktuell kann ich ihnen nicht mehr sagen. Es wird dauern, bis wir einen Überblick haben", sagte der Polizist./sto/DP/he