Polizei Berlin warnt vor Selbstjustiz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Zunahme von Protestaktionen der "Letzten Generation" hat die Polizei Berlin vor einer möglichen Selbstjustiz durch Verkehrsteilnehmer gewarnt. "Wer versucht Menschen gewaltsam von der Straße zu ziehen, kann sich strafbar machen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. "Die Abwehr von Gefahren für alle Beteiligten ist alleinige Aufgabe der Polizei."

Bereits am Donnerstagmorgen war es an verschiedenen Orten der Hauptstadt zu Aktionen der Klimaaktivisten gekommen. Im Stadtteil Charlottenburg hatten laut Polizei insgesamt 27 Personen gegen Mittag eine Straße blockiert, vier davon klebten sich auf den Asphalt. "Noch vor Eintreffen unserer Einsatzkräfte versuchten Autofahrer die Personen eigenhändig von der Fahrbahn zu entfernen", so die Berliner Polizei. Anschließen kam es zur Feststellung von Personalien, sowohl aufseiten der Protestierenden als auch aufseiten anderer Verkehrsteilnehmer. "Weitere Maßnahmen, auch bezüglich der Fahrzeugführenden, werden derzeit geprüft", so die Polizei.

Foto: über dts Nachrichtenagentur