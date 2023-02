Politbarometer: Union legt deutlich zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut ZDF-Politbarometer zuletzt deutlich in der Wählergunst zugelegt. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnten CDU/CSU mit 30 Prozent rechnen, so die am Freitag veröffentliche Umfrage. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung von Ende Januar.

Mit einigem Abstand folgt die SPD mit 20 Prozent (minus 1) auf dem zweiten Platz. Die Grünen kommen weiterhin auf 19 Prozent. Die FDP erreicht nur noch fünf Prozent (minus 1) und die AfD 14 Prozent (minus 1). Auch die Linke verliert einen Punkt und kommt auf fünf Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei sieben Prozent (plus 1). Damit hätte die Ampel-Koalition keine parlamentarische Mehrheit. Für unionsgeführte Zweierkoalitionen mit SPD oder Grünen würde es unterdessen reichen. Die Umfrage wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur