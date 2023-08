Policy Briefing - Nationale Innovationsagenturen

Berlin (ots) -Zwölf Vorschläge, um den Aufbau nationaler Innovationsagenturen an die soziale Marktwirtschaft anzupassenDie neueste Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit untersucht nationale Innovationsagenturen am Beispiel der der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich und Israel. Das Team von Professor Marc Ventresca, David Lehmann und Viktor Salenius (Saïd Business School - University of Oxford) verbindet dabei eine komparative Analyse mit Experteninterviews. Achim Wambach (ZEW), Dirk Dohse (IfW Kiel), Christoph Schmidt (RWI), Jan Schnellenbach (B-TU), Claudia Doblinger (TUM) und Stefan Kolev (Eucken Institut) ordnen die Ergebnisse der Studie ein und ermöglichen damit ein differenziertes Meinungsbild unter führenden Ökonominnen und Ökonomen. Die Studie formuliert zwölf Vorschläge, wie der Aufbau nationaler Innovationsagenturen gelingen kann ohne die Funktion der sozialen Marktwirtschaft zu beeinträchtigen. Ziel ist es, Lücken im Innovationsökosystem zu schließen, ohne dabei den Wettbewerb im Privatsektor zu beeinträchtigen.Die Studie ist unter folgendem Link verfügbar: https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1507 (https://shop.freiheit.org/#Publikationen/)Pressekontakt:Anna-Lena TrümpelmannReferentin OnlinekommunikationTel: +49 30 288778451Mobil: +49 151 29136139anna-lena.truempelmann@freiheit.orgFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardstraße 1210117 BerlinOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell