Polestar Automotive: Außergewöhnlicher Erfolg!

Polestar Automotive feierte im zweiten Quartal das erfolgreichste Ergebnis in seiner Firmengeschichte. Die Auslieferungszahlen erhöhten sich um bemerkenswerte 36 Prozent auf insgesamt 15.800 Fahrzeuge. In der ersten Jahreshälfte belief sich die Gesamtzahl der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge auf rund 27.900, was Polestars Ambition unterstreicht, bis zum Jahr 2023 zwischen 60.000 und 70.000 Fahrzeugen zu liefern. Am Donnerstagmorgen verzeichnete die Aktie von Polestar Automotive eine Steigerung von soliden 5,15 Prozent im vorbörslichen Handel.

War dieses Wachstum vorauszusehen?

“Die Auslieferungen haben wie erwartet von Monat zu Monat an Dynamik gewonnen und damit ein Rekordquartal eingeleitet”, so CEO Thomas Ingenlath in einer Erklärung dazu. Das Führungsteam von Polestar ist davon überzeugt, dass dieser positive Trend auch...