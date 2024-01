Polestar Auto.adr/a Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung für die Polestar Automotive Uk-Aktie wird von Analysten als positiv eingestuft. Die Bewertung basiert auf einer Analyse sozialer Plattformen, die überwiegend positive Kommentare ergeben haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Polestar Automotive Uk diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,19 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,09 USD lag, was einem Unterschied von -34,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2,2 USD, was einem ähnlichen Niveau entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Polestar Automotive Uk-Aktie ebenfalls kritisch betrachtet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 97,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Polestar Automotive Uk zeigt eine positive Langzeitperspektive. Von 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die Erwartungen der Analysten belaufen sich auf ein Kursziel von im Durchschnitt 6,5 USD, was einer positiven Einschätzung und einer Erwartung von 211 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".