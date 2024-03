Polestar Auto.adr/a Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch führte die verstärkte Unterhaltung über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Polestar Automotive UK dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Polestar Automotive UK zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch eine positive Veränderung auf, was die Redaktion zu einer "Gut"-Bewertung veranlasste. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Polestar Automotive UK liegt aktuell bei 87,5 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkaufte noch eine Überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Polestar Automotive UK-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Polestar Automotive UK als "Gut"-Titel ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 4 eine Gut-, 1 eine Neutral- und 1 eine Schlecht-Bewertung abgaben. Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 5,43 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Somit erhält das Unternehmen auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".