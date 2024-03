Polestar Auto.adr/a Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Polestar Automotive Uk liegt der 7-Tage-RSI bei 56,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 53,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Polestar Automotive Uk insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Analysten bewerten die Polestar Automotive Uk-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5,43 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 235,19 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Polestar Automotive Uk eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Polestar Automotive Uk-Aktie 2,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,62 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -40,44 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 1,78 USD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen gab jedoch Aufschluss darüber, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.