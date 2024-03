Polestar Auto.adr/a Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Polestar Automotive Uk-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,72 USD erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 1,62 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -40,44 Prozent zum GD200 und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1,78 USD, was einem Abstand von -8,99 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Polestar Automotive Uk liegt derzeit bei 56,1 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls bei 53,15, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Polestar Automotive Uk-Aktie ergibt eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.